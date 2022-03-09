«С просьбами об эвакуации в Россию обратилось около 2 миллионов человек. Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек», — сказала она.
Ранее Мария Захарова заявляла, что Россия обращается с призывом к Киеву предпринять все возможное для обеспечения безопасного прохода мирных жителей, однако уже не один раз украинские националисты блокировали проход мирных жителей по гуманитарным коридорам, фактически удерживая людей в заложниках.
Так было, например, в Волновахе и Мариуполе. В последнем радикалы взорвали дом, оставив под завалами около 200 человек, в том числе женщин и детей, чтобы не дать им покинуть город.