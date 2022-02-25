Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к гражданам страны заявил, что Украина готова обсудить нейтральный статус страны и гарантии невступления в НАТО. Речь Зеленского опубликована на официальном сайте президента 25 февраля

Зеленский заявил, что на Украине готовы обсудить нейтральный статус страны, но при этом неизвестно, какие страны будут гарантировать ей безопасность. Зеленский: «Мы остались одни, все боятся» © president.gov.ua

«Сегодня мы услышали из Москвы, что они таки хотят обсудить нейтральный статус Украины. Я заявил всем партнерам нашей страны — сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю их — вы с нами? Они отвечают, что с нами, однако в альянс [НАТО — «Газета.Ru»] нас брать не хотят <…> Заявляю, что мы не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии?», — сказал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что успел провести переговоры с 27 лидерами стран Евросоюза. Об их результатах пока не сообщается.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.