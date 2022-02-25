Зеленский заявил, что на Украине готовы обсудить нейтральный статус страны, но при этом неизвестно, какие страны будут гарантировать ей безопасность.
«Сегодня мы услышали из Москвы, что они таки хотят обсудить нейтральный статус Украины. Я заявил всем партнерам нашей страны — сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю их — вы с нами? Они отвечают, что с нами, однако в альянс [НАТО — «Газета.Ru»] нас брать не хотят <…> Заявляю, что мы не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии?», — сказал Зеленский.
Президент Украины также добавил, что успел провести переговоры с 27 лидерами стран Евросоюза. Об их результатах пока не сообщается.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.
В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.