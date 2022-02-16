Украинский олигарх Ринат Ахметов вернулся на Украину и выступил в Мариуполе, сообщила пресс-служба его компании System Capital Management в Facebook 16 февраля

Ахметов выступил в актовом зале металлургического комбината Азовсталь. На встрече с работниками комбината также присутствовали его партнер по бизнесу Вадим Новинский и генеральный директор группы компаний «Метинвест» Юрий Рыженков.

Бизнесмен рассказал о планах инвестировать 1 млрд долларов в новое производство в Мариуполе и построить университет.

«Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу. У нас с вами одна цель — сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая, красивая и успешная Украина», — заявил Ахметов.

Он также заявил о «своей мечте» — вернуться в Донецк и услышать на Донбасс-Арене гимн Лиги Чемпионов.

«Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливым Донецк, счастливым Донбасс может быть только в единой и счастливой Украине», — сказал олигарх.

Ранее западные СМИ стали распространять слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В январе и феврале ряд госслужащих, депутатов и предпринимателей покинули Украину.

В обращении к гражданам Украины 14 февраля Владимир Зеленский призвал всех уехавших из страны вернуться в течение 24 часов, иначе, по его словам, власть «сделает серьезные выводы».