Политолог-американист Дмитрий Дробницкий поддерживает предложение о поставках вооружений в республики Донбасса в ответ на военное снабжение Украины странами Запада. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Об эффективности шага по поставкам вооружений в Донбасс должны судить министерство обороны и высшее военно-политическое руководство страны, предупредил Дробницкий. Дробницкий дал прогноз, когда ситуация с Украиной разрешится © AP, Alex Brandon

«Но лично я бы такое решение приветствовал, но оно должно приниматься с учетом целого ряда факторов, в том числе тех, которые нам сейчас неизвестны. Я бы приветствовал и более решительные шаги. Просто до тех пор, пока американцы демонстрируют готовность к переговорам, Россия обычно не делает никаких резких движений», — сказал эксперт.

Дипломатическая инициатива сейчас на стороне России: Москва должна делать то, что считает необходимой. Время, когда США были договороспособны, осталось в ХХ веке, заключил эксперт.

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