США будут вынуждены пойти на уступки в вопросе членства Украины в НАТО после встречи лидеров России Владимира Путина и Китая Си Цзиньпина. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев

Возможным выходом из кризисной ситуации между Западом и Россией эксперт видит наложение неформального моратория на членство в НАТО Украины. На такой шаг США могут сподвигнуть успешные переговоры России и Китая, уверен собеседник издания. Евсеев рассказал, как можно спасти Украину от конфликта с Россией © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Россия хочет обеспечить безопасность своих граждан в Донбассе. А в это время Китай захочет решить проблему Тайваня. Что в этой ситуации будет делать американское руководство?…Поэтому я полагаю, что к середине февраля США дадут неформальный отбой, сказав, что Россия испугалась…Параллельно с этим они введут тот самый неформальный мораторий, ослабят давление на Донбасс», — сказал Евсеев.

Запад будет вынужден пойти на уступки России, однако при этом Украине будет оказана незначительная военная помощь, а заявления о "российском нападении" будут оправданы тем, что Россия якобы "испугалась введения санкций", заключил эксперт.

4 февраля в Пекине завершилась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. По итогам диалога был подписан пакет совместных документов, а лидеры приняли совместное заявление о международных отношениях.

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