«Сейчас Российская Федерация на встречах постоянно настаивает на том, что наша страна должна начать выполнять Минские соглашения. Во-первых, я хотел бы сказать, что для нашей страны это очень опасная вещь. Это может привести к неожиданным последствиям… Я бы никому не советовал играть с таким огнем, как Минские соглашения», — заявил он.
Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января.
Отмечается, что переговоры закончились спустя 8,5 часа. Российскую делегацию в Париже представил замглавы Администрации президента Дмитрий Козак.
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением. Следующая встреча планируется в Берлине.