Выполнение Минских соглашений для Украины опасно и может привести к плохим для страны последствиям. Такое мнение 31 января в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

«Сейчас Российская Федерация на встречах постоянно настаивает на том, что наша страна должна начать выполнять Минские соглашения. Во-первых, я хотел бы сказать, что для нашей страны это очень опасная вещь. Это может привести к неожиданным последствиям… Я бы никому не советовал играть с таким огнем, как Минские соглашения», — заявил он. Золотарёв объяснил, чем Америке выгодны Минские соглашения © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января.

Отмечается, что переговоры закончились спустя 8,5 часа. Российскую делегацию в Париже представил замглавы Администрации президента Дмитрий Козак.

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением. Следующая встреча планируется в Берлине.