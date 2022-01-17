В Кремле не следят за возвращением экс-президента Украины Петра Порошенко в Киев, но отмечают, что оппонентам нынешнего главы государства Владимира Зеленского на Украине приходится нелегко. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

Олег Царев: У Зеленского не хватит духа победить Порошенко © РИА Новости, Нина Зотина Утром в понедельник пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вернулся из-за рубежа в Киев и приехал в Печерский районный суд, где началось заседание по избранию ему меры пресечения. У здания суда его встретили несколько сотен сторонников.