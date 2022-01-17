«Мы за этим не следим. СМИ сообщают (о возвращении Порошенко — ред.). Он один из политических оппонентов президента Зеленского, он находится в оппозиции. Но это не вопрос для того, чтобы мы за этим пристально следили. <…>В целом политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно, это мы фиксируем», — сказал Песков.
Утром в понедельник пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вернулся из-за рубежа в Киев и приехал в Печерский районный суд, где началось заседание по избранию ему меры пресечения. У здания суда его встретили несколько сотен сторонников.