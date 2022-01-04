Украинские власти своей политикой в отношении Донбасса поставила страну на грань масштабного обострения боевых действий у линии соприкосновения, сказал один из основателей Донецкой Народной Республики Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Украина в последние недели обвиняет Москву в подготовке «вторжения», при этом наращивая свою вооруженную группировку на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР.

«Я настаиваю на том, что всеми событиями и всеми действиями Украина завела ситуацию в тупик, который должен разрешиться в ближайшие полгода, иначе военные действия начнутся сами собой», — сказал Пургин.

Пока Зеленский строит несбыточный план по Донбассу, США изменили позицию по конфликту на Украине © пресс-служба президента Украины

Дальнейшее продвижение украинских сил уже приведет к обострению обстановки. Полностью остановился диалог в рамках Минского формата.

При этом Киев сознательно идет на эскалацию конфликта, в частности, арестован офицер-наблюдатель из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК), что полностью заблокировало работу организации.

Также заблокированы несколько важных автомобильных трасс, что усложняет снабжение нескольких регионов Донбасса.

В целом обстановка накалена и любое резкое движение с любой из сторон приводит к применению тяжелых вооружений, подчеркнул Пургин.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру