Украина в последние недели обвиняет Москву в подготовке «вторжения», при этом наращивая свою вооруженную группировку на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР.
«Я настаиваю на том, что всеми событиями и всеми действиями Украина завела ситуацию в тупик, который должен разрешиться в ближайшие полгода, иначе военные действия начнутся сами собой», — сказал Пургин.
Он напомнил, что вооруженные формирования практически полностью заняли нейтральную «серую» зону между позициями сторон конфликта в Донбассе, что противоречит минским соглашениям.
Дальнейшее продвижение украинских сил уже приведет к обострению обстановки. Полностью остановился диалог в рамках Минского формата.
При этом Киев сознательно идет на эскалацию конфликта, в частности, арестован офицер-наблюдатель из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК), что полностью заблокировало работу организации.
Также заблокированы несколько важных автомобильных трасс, что усложняет снабжение нескольких регионов Донбасса.
В целом обстановка накалена и любое резкое движение с любой из сторон приводит к применению тяжелых вооружений, подчеркнул Пургин.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру