Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с представителями бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, подразделений Службы безопасности Украины, главного командования Вооруженных сил Украины, сообщает 27 декабря пресс-служба городской администрации

В ходе мероприятия участники обсудили действия служб в условиях угроз безопасности.

«Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к различным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему», – заявил Кличко.

«Маленькая войнушка»: Лавров раскрыл планы Запада на Украину © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Андрей Крищенко информировал, что в украинской столице создается штаб территориальной обороны, в городе будет развернута система территориальной обороны, а в январе планируются проведение командно-штабных учений.

Бригаду территориальной обороны столицы ведет набор резервистов, добавили в мэрии.

Ранее власти РФ заявили, что не планируют никаких агрессивных действий против Украины. Напротив, подчеркнули они, западные государства накачивают Киев вооружениями и подпитывают милитаристские настроения украинского руководства, что может вылиться в эскалацию в Донбассе.