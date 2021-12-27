В ходе мероприятия участники обсудили действия служб в условиях угроз безопасности.
«Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к различным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему», – заявил Кличко.
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко информировал, что в украинской столице создается штаб территориальной обороны, в городе будет развернута система территориальной обороны, а в январе планируются проведение командно-штабных учений.
Бригаду территориальной обороны столицы ведет набор резервистов, добавили в мэрии.
Ранее власти РФ заявили, что не планируют никаких агрессивных действий против Украины. Напротив, подчеркнули они, западные государства накачивают Киев вооружениями и подпитывают милитаристские настроения украинского руководства, что может вылиться в эскалацию в Донбассе.