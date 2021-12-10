У всех на слуху российский беспилотник «Орион», который тревожит даже стороны, применявшие Байрактар в азербайджано-армянском конфликте. «Орион» некоторые на Западе даже называют «охотником за Байрактарами». Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов

Эксперт отметил, что в борьбе с Байрактарами есть способы встречного применения.

«Фирма Zala Aero Group, входящая в концерн «Калашников», производит барражирующий боеприпас, который стоит меньше, чем Байрактар. Да, у него боевая часть весит не 200 кг, а меньше, но этого будет достаточно. У Байрактара скорость 85 км/ч, это тихоход, и сбить его можно чем угодно. Это могут быть самые простые системы вроде «Тора» и более усовершенствованного «Панцирь-СМ». Хотя сбивать беспилотники из «Тора» — это все равно, что стрелять из пушки по воробьям», — подчеркнул Артамонов.

И даже если Украина начнет массово применять беспилотники в Донбассе, то это будет означать не просто нарушение Минских соглашений, после этого Донбасс тоже может счесть, что он не обязан эти договоренности выполнять, заключил собеседник издания.

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