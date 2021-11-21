В Одессе большинство опрошенных считают себя русскоязычными и не намерены воевать за Украину. Об этом свидетельствуют данные исследования «Стойкая Украина», которое провели в 2021 году социологи из Украины и Эстонии, сообщил 19 ноября politnavigator.net

В Одессе суд приговорил вора к прочтению Толстого и Франко © flickr.com, Abhi Sharma опроса — «выявить главные страхи одесситов, уровень стресса, в котором они пребывают, и узнать, как они относятся к власти». В опросе приняли участие 400 жителей Одессы.

Согласно опросу, 65,1% опрошенных одесситов точно не готовы воевать за Украину. «Точно готовы» — 11,1%. При этом 23,9 % затруднились с ответом на вопрос.

Назвали себя русскоязычными почти 70% одесситов. 5,1% опрошенных сказали, что говорят по-украински. 48,4% заявили, что русскому языку необходимо придать статус государственного.

Более половины — 54,3% опрошенных — сказали, что ощущают себя прежде всего одесситами. 33,2% участников исследования назвали себя в первую очередь гражданами Украины.

47,7 % респондентов признались, что испытывают крайне негативное отношение к государству Украина. 16,9% относятся к Украине «умеренно негативно». 6,5% заявили, что считают себя гражданами СССР.

Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. Он подразумевает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. С июля 2022 года граждан штрафуют за отказ говорить по-украински в сфере обслуживания. Обучение после начальной школы также ведется на украинском языке.