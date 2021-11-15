Жителей украинских регионов и Киева предупредили о риске веерного отключения света грядущей зимой. Об этом 14 ноября сообщил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в эфире «4 канала»

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Кинах подчеркнул, что отключение электроэнергии должно проходить под строгим контролем, поскольку может затронуть жизненно важные предприятия, такие как роддома, хирургические и ковидные отделения, где пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее вероятность отключения электроэнергии в украинской столице оценил мэр Киева Виталий Кличко. По мнению градоначальника, в случае затяжных морозов возможны веерные отключения света, чего в городе не происходило уже 20 лет. Киевский мэр отметил, что на сегодняшний день нехватку угля и газа ощущают сразу 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

Государственные теплоэлектростанции (ТЭС) страны загружены на 10%, остальные (около 60%) остались без угля или ремонтируются. Нагрузку несут всего три блока на 23 государственных ТЭС.