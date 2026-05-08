Обстановка на Константиновском направлении СВО: ВС РФ продвигаются с боями
Армия России добивается освобождения Константиновки - важного города в обороне ВСУ. Об этом 8 мая сообщил тг-канал "Дневник Десантника"
2026-05-08T19:03
2026-05-08T19:04
19:03 08.05.2026 (обновлено: 19:04 08.05.2026)
 
© REUTERS / Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters
© REUTERS / Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters
Армия России добивается освобождения Константиновки - важного города в обороне ВСУ. Об этом 8 мая сообщил тг-канал "Дневник Десантника"
О происходящем на важном участке фронта тг-канал сообщил:
🟥 В районе Долгой Балки подразделения ВС РФ продолжают продвигаться с южного направления малыми штурмовыми группами с попытками просочиться вглубь населённого пункта. Выявляются слабые участки обороны и постепенно расширяется присутствие российских подразделений.
Бои идут в центральной части Долгой Балки, однако полноценного закрепления пока нет. Подразделения ВСУ активно контратакуют, из-за чего участок остаётся крайне нестабильным, а линия соприкосновения фактически размыта. Отдельные участки у Хрущевских прудов перешли в серую зону;

🟥 От Ильиновки ВС РФ продвинулись в западной части Константиновки до проспекта Ломоносова;

🟥 В районе ж/д вокзала и восточнее продвинулись практически до трассы Т0504;

🟥 Авиация РФ продолжает наносить авиаудары по позициям ВСУ в многоквартирной застройке, так точными авиаударами ФАБ-1500 были ликвидированы позиции 100-й бригады ВСУ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
