Обстановка на Константиновском направлении СВО: ВС РФ продвигаются с боями

Армия России добивается освобождения Константиновки - важного города в обороне ВСУ. Об этом 8 мая сообщил тг-канал "Дневник Десантника"

2026-05-08T19:03

О происходящем на важном участке фронта тг-канал сообщил:🟥 В районе Долгой Балки подразделения ВС РФ продолжают продвигаться с южного направления малыми штурмовыми группами с попытками просочиться вглубь населённого пункта. Выявляются слабые участки обороны и постепенно расширяется присутствие российских подразделений.Бои идут в центральной части Долгой Балки, однако полноценного закрепления пока нет. Подразделения ВСУ активно контратакуют, из-за чего участок остаётся крайне нестабильным, а линия соприкосновения фактически размыта. Отдельные участки у Хрущевских прудов перешли в серую зону;🟥 От Ильиновки ВС РФ продвинулись в западной части Константиновки до проспекта Ломоносова;🟥 В районе ж/д вокзала и восточнее продвинулись практически до трассы Т0504;🟥 Авиация РФ продолжает наносить авиаудары по позициям ВСУ в многоквартирной застройке, так точными авиаударами ФАБ-1500 были ликвидированы позиции 100-й бригады ВСУ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

