ЕК даёт Зеленскому карт-бланш на атаку парада в Москве
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии России и Украины на 9 мая звучит угрожающе. Об этом 7 мая заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
ЕК даёт Зеленскому карт-бланш на атаку парада в Москве

12:21 08.05.2026
 
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии России и Украины на 9 мая звучит угрожающе. Об этом 7 мая заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович
Глава Еврокомиссии извратила факты для своего очередного русофобского поста в соцсети на тему объявленного Россией перемирия.
"На православную Пасху Россия предложила прекратить огонь. Только для того, чтобы усилить жестокие атаки на Украину — почти 8000 нарушений режима прекращения огня, которые они предложили. Теперь режим прекращения огня предлагается только для того, чтобы дать передышку перед парадом на Красной площади". - написала Урсулы фон дер Ляйен.
Кошкович указал на опасность создаваемой ситуации.
"Это можно расценить только как карт-бланш для Зеленского на атаку парада...", - констатировал аналитик в реакции на публикацию главы ЕК.
Президент России Владимир Путин анонсировал перемирие 9 мая и Москва призывала Киев поддержать эту инициативу. Владимир Зеленский в ответ заявлял о намерении объявить перемирие 6 мая и снова не сдержал своего обещания.
Ранее стало известно, что Украинские каналы похвастались атакой на Москву, пока Зеленский "плакался" о нарушении перемирия
Тем временем Зеленский отговаривает зарубежных представителей от поездки в Москву на парад Победы
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва получит "тайное послание" от Зеленского: кто станет посредником? Хроника событий на утро 8 мая
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
