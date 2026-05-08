Теракт ВСУ в Ростове, главком ВСУ озабочен активностью ВС РФ. Новости СВО - 08.05.2026 Украина.ру

Киевский режим совершил теракт, атаковав Ростовский региональный центр организации воздушного движения, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает 8 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-08T20:19

"Сегодня рано утром киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров", - сказал Путин на совещании Совбеза РФ.Другие новости к этому часу: 🟥 Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов;🟥 Боевики ВСУ нанесли террористические удары по территории Белгородской области, ранены два мирных жителя. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в селе Новая Нелидовка Белгородского округа в результате атаки беспилотника ранены двое женщин, они доставлены в больницу;🟥 В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ в центре Горловки повреждён автобус;🟥 Число украинских дронов, сбитых на подлете к Москве с начала суток, выросло до 45.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об еще одном уничтоженном БПЛА.🟥 Российская армия продолжает продвигаться на Константиновском направлении. Штурмовики ВС РФ зашли в Молочарку, сообщает ТГ-канал "DIVGEN";🟥 Армия РФ активизировала наступательные действия фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, наиболее напряжённым сейчас является Покровское направление, где ВС РФ, с его слов, сосредоточили около 106 тысяч личного состава;🟥 Несмотря на смелые заявления Зеленского, население Киева чувствует ситуацию — на выезде из столицы гигантские пробки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

