Начав войну с Россией, Польша обеднеет вдвое
Польша может столкнуться с катастрофическими экономическими и социальными последствиями в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта с Россией. Согласно докладу, представленному 8 мая Союзом предпринимателей и работодателей (СПР) и Defence Institute, ВВП страны рухнет вдвое
Авторы исследования, в числе которых генерал в отставке Ярослав Накопинский, предупреждают о рисках долгосрочного упадка, сообщает польское издание Money. При самом жестком сценарии, предполагающем вторжение с трех направлений и стабилизацию фронта по линии рек Висла и Сан, страну ждет полномасштабная катастрофа."ВВП падает на 55%, инфляция достигает 850%, безработица на неоккупированных территориях превышает 43%, а дестабилизация национальной валюты приводит к тому, что люди спонтанно начинают использовать в торговом обороте евро и доллары", — говорится в материалах доклада, опубликованных изданием.Для предотвращения подобных последствий руководство Союза предпринимателей и работодателей призывает к радикальному изменению оборонной стратегии. В частности, предлагается идти на любые расходы для закупки вооружения и подготовки к сопротивлению всего общества, а не только профессиональных военных.Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что нет никаких планов нападения на страны Запады. При этом именно в Европе постоянно говорят о войне с Россией, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.Как идет подготовка к конфликту: Польша и Литва пригласили к себе выводимые из Германии войска США
Начав войну с Россией, Польша обеднеет вдвое

21:44 08.05.2026
 
Польша может столкнуться с катастрофическими экономическими и социальными последствиями в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта с Россией. Согласно докладу, представленному 8 мая Союзом предпринимателей и работодателей (СПР) и Defence Institute, ВВП страны рухнет вдвое
Авторы исследования, в числе которых генерал в отставке Ярослав Накопинский, предупреждают о рисках долгосрочного упадка, сообщает польское издание Money. При самом жестком сценарии, предполагающем вторжение с трех направлений и стабилизацию фронта по линии рек Висла и Сан, страну ждет полномасштабная катастрофа.
"ВВП падает на 55%, инфляция достигает 850%, безработица на неоккупированных территориях превышает 43%, а дестабилизация национальной валюты приводит к тому, что люди спонтанно начинают использовать в торговом обороте евро и доллары", — говорится в материалах доклада, опубликованных изданием.
Для предотвращения подобных последствий руководство Союза предпринимателей и работодателей призывает к радикальному изменению оборонной стратегии. В частности, предлагается идти на любые расходы для закупки вооружения и подготовки к сопротивлению всего общества, а не только профессиональных военных.
Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что нет никаких планов нападения на страны Запады. При этом именно в Европе постоянно говорят о войне с Россией, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
