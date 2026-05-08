ВМФ России пополнился ракетным кораблём "Буря" - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/vms-rossii-popolnilsya-raketnym-korablm-burya-1078763079.html
ВМФ России пополнился ракетным кораблём "Буря"
ВМФ России пополнился ракетным кораблём "Буря" - 08.05.2026 Украина.ру
ВМФ России пополнился ракетным кораблём "Буря"
Малый ракетный корабль "Буря" принят в состав Военно-Морского Флота. Об этом 8 мая сообщило Минобороны России
2026-05-08T18:57
2026-05-08T18:58
новости
россия
балтийск
балтийское море
вмф
украина.ру
минобороны рф
торжества
армия
флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078762953_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2498f891662e21a0b8bb52c51e8f4795.jpg
Торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и ввода в состав ВМФ малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенного для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла", состоялась в Балтийске.В торжественной церемонии принял участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители руководства судостроительного предприятия, военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы, а также представители духовенства."Приёму нового боевого корабля в состав ВМФ России предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили на морских полигонах Балтийского флота, - сообщили в министерстве. - Экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском море провели маневренные и скоростные испытания МРК, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также его вооружения".Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
балтийск
балтийское море
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078762953_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8e78671dbce7af9935e22d64cf88fb60.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, балтийск, балтийское море, вмф, украина.ру, минобороны рф, торжества, армия, флот
Новости, Россия, Балтийск, Балтийское море, ВМФ, Украина.ру, Минобороны РФ, торжества, Армия, флот

ВМФ России пополнился ракетным кораблём "Буря"

18:57 08.05.2026 (обновлено: 18:58 08.05.2026)
 
© Фото : Минобороны РФМалый ракетный корабль "Буря" принят в состав Военно-Морского Флота России
Малый ракетный корабль Буря принят в состав Военно-Морского Флота России - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
Малый ракетный корабль "Буря" принят в состав Военно-Морского Флота. Об этом 8 мая сообщило Минобороны России
Торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и ввода в состав ВМФ малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенного для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла", состоялась в Балтийске.

В торжественной церемонии принял участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители руководства судостроительного предприятия, военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы, а также представители духовенства.
"Приёму нового боевого корабля в состав ВМФ России предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили на морских полигонах Балтийского флота, - сообщили в министерстве. - Экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском море провели маневренные и скоростные испытания МРК, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также его вооружения".
Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБалтийскБалтийское мореВМФУкраина.руМинобороны РФторжестваАрмияфлот
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:19Теракт ВСУ в Ростове, главком ВСУ озабочен активностью ВС РФ. Новости СВО
19:47Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни
19:32Офис Зеленского прокомментировал "пленки Миндича"
19:30Дмитрий Бабич: Европа убедила себя в неизбежности войны и стала большей угрозой для России, чем НАТО
19:08Пожары под Чернобылем радиации не добавили
19:03Обстановка на Константиновском направлении СВО: ВС РФ продвигаются с боями
18:57ВМФ России пополнился ракетным кораблём "Буря"
18:348 мая 2026 года, вечерний эфир
18:30Парад Победы в усеченном виде – очень неожиданное решение, считает эксперт Юрков
18:27Скорей забудьте об Иране: вот вам фото НЛО
18:20Политолог раскрыл содержание письма Зеленского Путину
18:09Артемий Лебедев рукоплещет Китаю за смелось
18:00Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 мая
17:58Полиция разгоняет провокаторов с Украины, мировые лидеры прибывают в Москву. Новости к этому часу
17:45ВСУ убили отца с дочерью, Росавиация сняла ограничения. Новости СВО
17:40БПЛА в Брянске разрушили больше 200 квартир
17:25Дроны используются для совершения особо тяжких преступлений - Нацполиция Украины
17:06Фёдор Лукьянов: Германия переварила урок Второй мировой и решила, что может указывать России на Украине
17:03Итоги 08.05.2026: Зеленский сорвал перемирие, Умеров поехал в США, ЕС думает о переговорах с Путиным
16:30Нет ТВ и интернета — нет проблем: эксперт о том, как раньше было "спокойнее"
Лента новостейМолния