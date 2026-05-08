ВМФ России пополнился ракетным кораблём "Буря"
ВМФ России пополнился ракетным кораблём "Буря"
18:57 08.05.2026 (обновлено: 18:58 08.05.2026)
Малый ракетный корабль "Буря" принят в состав Военно-Морского Флота. Об этом 8 мая сообщило Минобороны России
Торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и ввода в состав ВМФ малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенного для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла", состоялась в Балтийске.
В торжественной церемонии принял участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители руководства судостроительного предприятия, военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы, а также представители духовенства.
"Приёму нового боевого корабля в состав ВМФ России предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили на морских полигонах Балтийского флота, - сообщили в министерстве. - Экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском море провели маневренные и скоростные испытания МРК, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также его вооружения".
