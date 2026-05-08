Путин назвал актом терроризма атаку Украины на ростовский региональный центр
Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности России назвал актом терроризма атаку Украины по ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Высокопрофессиональная работа российских авиадиспетчеров позволила избежать трагических последствий. Об этом сообщил 8 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-08T20:46
Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России (Совбез РФ) заявил, что удар киевского режима по транспортной инфраструктуре в Ростове-на-Дону мог бы сказаться на безопасности гражданской авиации. Президент РФ охарактеризовал данную атаку как акт терроризма. Путин сообщил, что некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия к 9 Мая лично и примут завтра участие в праздновании. Президент также рассказал, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждал совместную борьбу двух стран с нацизмом и Победу. Вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что воздушное сообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение двух-трёх дней. Путин также отметил, что Россия консультируется с другими странами о придании международного значения празднику Дня Победы и сохранении памяти о подвиге советского солдата.
20:46 08.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России (Совбез РФ) заявил, что удар киевского режима по транспортной инфраструктуре в Ростове-на-Дону мог бы сказаться на безопасности гражданской авиации.
Президент РФ охарактеризовал данную атаку как акт терроризма.
Телеграм-канал Украина.ру также передаёт другие важные заявления, сделанные на заседании Совбеза.
Путин сообщил, что некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия к 9 Мая лично и примут завтра участие в праздновании.
Президент также рассказал, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждал совместную борьбу двух стран с нацизмом и Победу.
Вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что воздушное сообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение двух-трёх дней.
Путин также отметил, что Россия консультируется с другими странами о придании международного значения празднику Дня Победы и сохранении памяти о подвиге советского солдата.
Ранее уведомлялось, что письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, которое премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен передать российскому лидеру Владимиру Путину, вряд ли содержит серьёзные предложения.
Политолог Юрий Светов заявил, что максимум, на что можно рассчитывать, — это стандартный набор фраз о немедленном перемирии или предложение об обмене пленными.
По мнению аналитика, Зеленский не готов признать реалии на земле: уйти с российских территорий, остановить конфликт и сесть за стол переговоров.
Это напрямую связано с основной новостью о заседании Совбеза РФ, поскольку на фоне террористической атаки на ростовский центр организации воздушного движения и отсутствия серьёзных мирных инициатив в письме Зеленского российское руководство продолжает консолидировать усилия по обеспечению безопасности и празднованию Дня Победы - Политолог раскрыл содержание письма Зеленского Путину.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
22:29Над Донецком слышны пролёты украинских дронов, работает ПВО
22:26‼ Тревога в связи с угрозой атаки БПЛА объявлена в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области
22:23Зеленский опубликовал указ, "разрешающий" проведение парада на Красной площади в Москве
22:20‼ Жители Эстонии стоят в многочасовых очередях на границе с Россией ради Дня Победы
22:06Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая
22:02Песков анонсировал разъяснения Ушакова в связи с заявлением Трампа о перемирии между Украиной и Россией
21:46 На Центральном кладбище Вены осквернили советское воинское захоронение накануне Дня Победы
21:44Начав войну с Россией, Польша обеднеет вдвое
21:41"Подготовка нон-стоп": как тренируют штурмовиков в зоне СВО
21:39Несмотря на заявления Зеленского, украинские формирования продолжают волнами запускать дроны
21:28Трамп объявил о введении трёхдневного перемирия между Россией и Украиной на 9, 10 и 11 мая
20:50На выборах в Британии лидирует правая партия Найджела Фараджа. Главные новости к этому часу
20:46Путин назвал актом терроризма атаку Украины на ростовский региональный центр
20:19Теракт ВСУ в Ростове, главком ВСУ озабочен активностью ВС РФ. Новости СВО
19:47Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни
19:32Офис Зеленского прокомментировал "пленки Миндича"
19:30Дмитрий Бабич: Европа убедила себя в неизбежности войны и стала большей угрозой для России, чем НАТО
19:08Пожары под Чернобылем радиации не добавили
19:03Обстановка на Константиновском направлении СВО: ВС РФ продвигаются с боями
18:57ВМФ России пополнился ракетным кораблём "Буря"
Лента новостейМолния