https://ukraina.ru/20260508/putin-nazval-aktom-terrorizma-ataku-ukrainy-na-rostovskiy-regionalnyy-tsentr-1078767297.html

Путин назвал актом терроризма атаку Украины на ростовский региональный центр

Путин назвал актом терроризма атаку Украины на ростовский региональный центр - 08.05.2026 Украина.ру

Путин назвал актом терроризма атаку Украины на ростовский региональный центр

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности России назвал актом терроризма атаку Украины по ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Высокопрофессиональная работа российских авиадиспетчеров позволила избежать трагических последствий. Об этом сообщил 8 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-08T20:46

2026-05-08T20:46

2026-05-08T20:46

совбез

украина.ру

владимир путин

россия

новости

украина

ростов-на-дону

владимир зеленский

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076102980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7b15cc35816b478e96db0585f028083.jpg

Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России (Совбез РФ) заявил, что удар киевского режима по транспортной инфраструктуре в Ростове-на-Дону мог бы сказаться на безопасности гражданской авиации. Президент РФ охарактеризовал данную атаку как акт терроризма. Телеграм-канал Украина.ру также передаёт другие важные заявления, сделанные на заседании Совбеза. Путин сообщил, что некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия к 9 Мая лично и примут завтра участие в праздновании. Президент также рассказал, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждал совместную борьбу двух стран с нацизмом и Победу. Вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что воздушное сообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение двух-трёх дней. Путин также отметил, что Россия консультируется с другими странами о придании международного значения празднику Дня Победы и сохранении памяти о подвиге советского солдата.Ранее уведомлялось, что письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, которое премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен передать российскому лидеру Владимиру Путину, вряд ли содержит серьёзные предложения. Политолог Юрий Светов заявил, что максимум, на что можно рассчитывать, — это стандартный набор фраз о немедленном перемирии или предложение об обмене пленными. По мнению аналитика, Зеленский не готов признать реалии на земле: уйти с российских территорий, остановить конфликт и сесть за стол переговоров. Это напрямую связано с основной новостью о заседании Совбеза РФ, поскольку на фоне террористической атаки на ростовский центр организации воздушного движения и отсутствия серьёзных мирных инициатив в письме Зеленского российское руководство продолжает консолидировать усилия по обеспечению безопасности и празднованию Дня Победы - Политолог раскрыл содержание письма Зеленского Путину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

ростов-на-дону

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

совбез, украина.ру, владимир путин, россия, новости, украина, ростов-на-дону, владимир зеленский, дональд трамп