https://ukraina.ru/20260508/zelenskiy-priekhal-sdavat-zaporozhe-mulla-130-dney-duril-vsu-tramp-polyubil-den-pobedy-itogi-8-maya-1078757065.html

Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 мая

Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 мая - 08.05.2026 Украина.ру

Зеленский приехал сдавать Запорожье, Мулла 130 дней дурил ВСУ, Трамп полюбил День Победы. Итоги 8 мая

Глава киевского режима посетил один из самых тяжелых для ВСУ участков фронта и признал превосходство российской армии. Военный эксперт вспомнил примету: позиции, которые посетил Зеленский, ВСУ вскоре сдают. Участник СВО с позывным Мулла провёл в тылу врага 130 дней, координируя атаки ВС России. Администрация Трампа отметила с русскими День Победы

2026-05-08T18:00

2026-05-08T18:00

2026-05-08T18:00

сша

россия

запорожская область

трамп и зеленский

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

бессмертный полк

украина.ру

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076411018_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f3f654e6eca14ce025e8c1d1692c81b2.jpg

Зеленский намекнул: Запорожье пора сдаватьГлава киевского режима Владимир Зеленский приехал на александровское направление фронта, на находящуюся под контролем Киева часть Запорожской области, где заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом он написал в своем телеграм-канале."Заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой", — сообщил политик.По словам Зеленского, российские подразделения продолжают активные штурмовые действия и не снижают интенсивности наступательных операций. Украинский лидер отметил, что ситуация на направлении остается напряженной.Зеленский также сообщил, что заслушал доклады по актуальным вопросам и обсудил с военными службу иностранцев в бригаде.Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру отметил важную примету: если Зеленский приезжает на какой-то участок фронта, значит дела там плохи. А если еще и фотографируется, то очередную "фортецию" ВСУ скоро оставят."Зеленский, например, позировал возле знака "Покровськ" и заверял, как Украина его будет защищать. То же самое было возле указателей на Артемовск и Авдеевку. Как только Зеленский появляется возле въездной стелы у какого-то города, это означает, что у ВСУ там дела плохи и что они его точно сдадут", – напомнил Анпилогов.Боец Мулла провоевал в тылу врага больше трех месяцевУчастник СВО с позывным Мулла провёл в тылу врага 130 дней, отказывался покинуть занятую позицию и всё это время координировал действия Армии России, рассказал военкор RT Влад Андрица. По его данным, 53-летний уроженец Башкортостана добровольно отправился в зону спецоперации осенью 2023 года.Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, занял опорный пункт в километре от российских позиций, а утром понял, что находится далеко за линией фронта. Командир по рации приказал оставаться на месте. Первые 28 дней боец прожил в одной комнате кирпичного здания. Сослуживцы сбрасывали ему с дронов пауэрбанки, еду и воду. Спал он с восьми утра до двух часов дня, когда можно было контролировать воздушное пространство с помощью БПЛА.Мулла отдыхал на автомобильных сиденьях. Когда украинские военные ходили поблизости, он клал в карман гранату и был готов подорвать себя. При этом он постоянно передавал разведданные и корректировал огонь сослуживцев. Примерно через 40–50 дней командир предложил ему выходить, но боец отказался, продолжив корректировку. В итоге его пребывание в тылу ВСУ растянулось на 130 дней.Помощник президента России, историк Владимир Мединский, считает, что многочисленные случаи героизма военнослужащих страны во время Великой Отечественной войны и в нынешнее время демонстрируют, в том числе, "преемственность нашей истории"."В наградных документах одинаковые формулировки. Старший лейтенант такой-то накрыл грудью гранату, спас всех разведчиков своего взвода в последнюю секунду. Такой-то стоял в танке, но всем помог выйти из танка, сам скончался. Понимаете? Ничего не меняется, все то же самое. Герои бессмертные - ощущение, что просто их души переселяются, и они из раза в раз повторяют то же самое", - сказал Мединский.Трамп признал важность Дня Победы: в чем причинаОтношение американцев ко Дню Победы при президенте США Дональде Трампе изменилось в лучшую сторону, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.По его словам, которые передают российские информагентства, за последние два года удалось провести акции "Бессмертный полк" в центре американской столицы и на территории посольства."У представителей администрации [США] отношение к празднику изменилось и изменилось кардинальным образом. В последние два года провели "Бессмертный полк", — отметил Дарчиев.Он считает, что День Победы играет положительную роль в двусторонних отношениях РФ и США. Дипломат уточнил, что на торжественном приеме в посольстве по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присутствовали представители Белого дома и Госдепа США, что, по мнению посла, очень важно.Политолог Юрий Светов, впрочем, считает, что особо обольщаться не стоит."Американцы традиционно считают себя победителями во всех конфликтах, в которых они участвовали. США, действительно вышли из Второй мировой войны в выгодном положении, став единственной страной, которая обогатилась, в то время как другие государства понесли потери. Трамп, как бизнесмен, может видеть в теме Победы потенциал для привлечения внимания и даже монетизации. Например, через продажу мерча", ­- заявил эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".О политике президента США: Трампу не с чем ехать в Пекин, считает политолог Дробницкий

сша

россия

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

сша, россия, запорожская область, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, бессмертный полк, украина.ру, хроники, эксклюзив, владимир мединский, александр сырский