https://ukraina.ru/20260508/yuriy-loza-pristydil-artistov-poyuschikh-voennye-pesni--1078765659.html

Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни

Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни - 08.05.2026 Украина.ру

Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал современную музыкальную индустрию за отсутствие новых песен, посвященных Дню Победы. Артист 8 мая выразил недовольство тем, что в преддверии великого праздника на сцене звучат преимущественно каверы известных композиций

2026-05-08T19:47

2026-05-08T19:47

2026-05-08T19:47

новости

россия

красная площадь

юрий лоза

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103174/60/1031746044_0:53:954:590_1920x0_80_0_0_f01edffa690a3518d0c58d08cc1f41d2.jpg

"Из года в год одно и то же. Старые песни, которые просто перепели самые приближенные. Ни одной новой композиции в честь Дня Победы ни один композитор, ни один автор, ни один артист не создал", — возмутился Лоза. Свое негодование он выразил в разговоре с ОСН.По словам Лозы, в то время как на экранах смартфонов и телевизоров ежедневно появляются одни и те же лица, талантливые исполнители, способные создать качественные песни, посвященные знаменательной дате, не получают возможности заявить о себе и добиться признания. Он также отметил, что многие современные исполнители поют "под фанеру" и не могут даже попасть в такт.9 мая 2026 года в России отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране пройдут торжественные мероприятия. Главное событие — Парад Победы на Красной площади в Москве. В некоторых регионах парад отменили из-за украинских атак, но другие праздничные мероприятия разрешили провести.Мнение автора Украины.ру о великом празднике: "Наши", которые победили фашизм

россия

красная площадь

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, красная площадь, юрий лоза, москва