https://ukraina.ru/20260508/yuriy-loza-pristydil-artistov-poyuschikh-voennye-pesni--1078765659.html
Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни
Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни - 08.05.2026 Украина.ру
Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал современную музыкальную индустрию за отсутствие новых песен, посвященных Дню Победы. Артист 8 мая выразил недовольство тем, что в преддверии великого праздника на сцене звучат преимущественно каверы известных композиций
2026-05-08T19:47
2026-05-08T19:47
2026-05-08T19:47
новости
россия
красная площадь
юрий лоза
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103174/60/1031746044_0:53:954:590_1920x0_80_0_0_f01edffa690a3518d0c58d08cc1f41d2.jpg
"Из года в год одно и то же. Старые песни, которые просто перепели самые приближенные. Ни одной новой композиции в честь Дня Победы ни один композитор, ни один автор, ни один артист не создал", — возмутился Лоза. Свое негодование он выразил в разговоре с ОСН.По словам Лозы, в то время как на экранах смартфонов и телевизоров ежедневно появляются одни и те же лица, талантливые исполнители, способные создать качественные песни, посвященные знаменательной дате, не получают возможности заявить о себе и добиться признания. Он также отметил, что многие современные исполнители поют "под фанеру" и не могут даже попасть в такт.9 мая 2026 года в России отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране пройдут торжественные мероприятия. Главное событие — Парад Победы на Красной площади в Москве. В некоторых регионах парад отменили из-за украинских атак, но другие праздничные мероприятия разрешили провести.Мнение автора Украины.ру о великом празднике: "Наши", которые победили фашизм
россия
красная площадь
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103174/60/1031746044_0:0:954:717_1920x0_80_0_0_3ba69384e3b0c60a29f3105f7cb5d866.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, красная площадь, юрий лоза, москва
Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал современную музыкальную индустрию за отсутствие новых песен, посвященных Дню Победы. Артист 8 мая выразил недовольство тем, что в преддверии великого праздника на сцене звучат преимущественно каверы известных композиций
"Из года в год одно и то же. Старые песни, которые просто перепели самые приближенные. Ни одной новой композиции в честь Дня Победы ни один композитор, ни один автор, ни один артист не создал", — возмутился Лоза.
Свое негодование он выразил в разговоре с ОСН.
По словам Лозы, в то время как на экранах смартфонов и телевизоров ежедневно появляются одни и те же лица, талантливые исполнители, способные создать качественные песни, посвященные знаменательной дате, не получают возможности заявить о себе и добиться признания. Он также отметил, что многие современные исполнители поют "под фанеру" и не могут даже попасть в такт.
9 мая 2026 года в России отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране пройдут торжественные мероприятия. Главное событие — Парад Победы на Красной площади в Москве. В некоторых регионах парад отменили из-за украинских атак, но другие праздничные мероприятия разрешили провести.
Мнение автора Украины.ру о великом празднике: "Наши", которые победили фашизм