Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал современную музыкальную индустрию за отсутствие новых песен, посвященных Дню Победы. Артист 8 мая выразил недовольство тем, что в преддверии великого праздника на сцене звучат преимущественно каверы известных композиций
Юрий Лоза пристыдил артистов, поющих военные песни

19:47 08.05.2026
 
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал современную музыкальную индустрию за отсутствие новых песен, посвященных Дню Победы. Артист 8 мая выразил недовольство тем, что в преддверии великого праздника на сцене звучат преимущественно каверы известных композиций
"Из года в год одно и то же. Старые песни, которые просто перепели самые приближенные. Ни одной новой композиции в честь Дня Победы ни один композитор, ни один автор, ни один артист не создал", — возмутился Лоза.
Свое негодование он выразил в разговоре с ОСН.
По словам Лозы, в то время как на экранах смартфонов и телевизоров ежедневно появляются одни и те же лица, талантливые исполнители, способные создать качественные песни, посвященные знаменательной дате, не получают возможности заявить о себе и добиться признания. Он также отметил, что многие современные исполнители поют "под фанеру" и не могут даже попасть в такт.
9 мая 2026 года в России отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране пройдут торжественные мероприятия. Главное событие — Парад Победы на Красной площади в Москве. В некоторых регионах парад отменили из-за украинских атак, но другие праздничные мероприятия разрешили провести.
