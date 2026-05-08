Дмитрий Бабич: Европа убедила себя в неизбежности войны и стала большей угрозой для России, чем НАТО

Европейский союз — это еще более враждебное объединение в отношении России, чем НАТО, чтобы убедиться в этом, стоит обратить внимание на риторику европейцев. Европа, если она вступит в переговоры, будет очень трудным партнером, более рациональным, чем полоумный Зеленский.

2026-05-08T19:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Лидеры стран Евросоюза готовятся к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта, выступая в Европейском университетском институте во Флоренции. Его слова приводит британская газета The Financial Times.- Дмитрий, европейцы решили занять место США в качестве посредников в переговорах вокруг украинского конфликта?- Не думаю, что они планируют действовать как Трамп и его ближайшие советники. Ситуация стала очень опасной благодаря усилиям самого Евросоюза. С 2022 года ЕС придерживался позиции полного политического апартеида в отношении России. Это привычная для европейцев форма отношения к оппоненту – игнорировать или бойкотировать его. Но несколько месяцев назад в Евросоюзе раздались голоса, которые призывали хотя бы начать разговаривать с Россией, продолжая при этом поддерживать Украину.Называлось несколько кандидатов на роль переговорщика. Это бывший премьер-министр, глава Европейского центробанка Италии Марио Драги, президент Финляндии Александр Стубб (здесь расчет был на то, что у президента Путина остались хорошие воспоминания о Финляндии, так как он несколько раз посещал эту страну вовремя работы в мэрии Санкт-Петербурга). Упоминались и другие имена. Например, бывший президент Словении Борут Пахор.Но очевидно, что кто бы не выступал от Европейского союза это будет очень жесткий переговорщик. Более жесткий, чем нынешние американские переговорщики Уиткофф и Кушнер. Они тоже не сахар, так как ведут переговоры по схеме железный кулак в вельветовой перчатке. От европейцев они отличаются только тем, что не прибегают к открытым оскорблениям и не дают характеристик собеседнику.Поэтому если европейцы станут посредниками на переговорах между Россией и Украиной, то будут очень и очень проукраинскими. Вспомните годы, когда Франция и Германия были гарантами Минских соглашений, при этом нарушений договорённостей со стороны Украины они не замечали.Европейский союз — это еще более враждебное объединение в отношении России, чем НАТО, стоит обратить внимание на риторику европейцев. Европа, если она вступит в переговоры, будет очень трудным партнером, более рациональным, чем полоумный Зеленский.- Может быть, европейцев стимулирует начать контакты с Москвой желание пережить энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке, который, как заявил еврокомиссар по энергетике Йоргенсен, станет самым тяжелым за всю историю?- Почему так трудно разговаривать с европейцами? Ультралиберальная идеология, которая временно отступила в США (но надеется взять реванш, если Трамп и республиканцы проиграют ближайшие выборы), по-прежнему господствует в Европе. Ее основа, как и у всех тоталитарных идеологий, сделать людей хорошими против их воли. Например, в Англии действует закон, который запрещает продавать табачные изделия людям, которые родились после 2008 года.И чиновники Евросоюза прежде всего опасаются нарушить идеологические установки этой повестки, а не высоких цен на энергоносители.Но главный фактор, который заставляет идти на переговоры, — это страх войны. Они сами себе внушили, что война с Россией почти неизбежна. Поэтому они сейчас пытаются подстелить соломку, на тот случай, если их избиратели спросят, что вы сделали, чтобы эту войну предотвратить.Напомню, что Советский Союз при всей своей идеологической враждебности к фашизму поддерживал с Германией, своим антиподом, дипломатические отношения до июня 1941 года. Европа сейчас отношения с нами объявляет огромной милостью, уступкой. Но военный фактор здесь играет ведущую роль. Экономический – в меньшей степени, потому что европейцы продолжают накладывать новые санкции, закрывая себе от российской нефти и газа. Политику Евросоюза можно описать так: лучше потерять тысячу евро, чтобы Россия не получила сто.- Словацкие источники сообщают, что премьер Фицо в ходе визита в Москву передаст Владимиру Путину послание Зеленского. Лидер киевского режима пытается наладить личные контакты с российским президентом?- Зеленский человек эгоистичный, и чтобы обеспечить собственные интересы пойдет на любой шаг. Но чтобы передать сообщение, потребуется несколько дней.То есть Фицо встретился с Зеленским в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, теперь должна пройти неделя, прежде чем Фицо кружными путями добирается до Москвы. Напомню, что Литва, Латвия и Эстония отказались пропускать его через свою территорию.Когда спрашивают, почему Россия не решила конфликт с Украиной дипломатически, я отвечаю, что именно Европа делает дипломатию невозможной. В 21 веке, когда сообщения передаются за доли секунды, послание от одного главы воюющей страны другому главе идет неделю! При этом страны Евросоюза не пускают через свою территорию премьер-министра другой станы Евросоюза.- Тем временем секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров побывал в Майами, где встретился с Уиткоффом. Какие инструкции он мог получить перед возможным оживлением переговорного процесса с российской делегацией?- Говоря об "инструкциях", мы предполагаем, что Уиткофф и Джаред Кушнер командуют господином Зеленским. Мне кажется, это упрощенная точка зрения. Она тянется со времен двухполярного мира, когда США указывали своим союзником, как себя вести. Беда в том, что Зеленский чувствует себя свободно в отношениях с Трампом. США вложили огромное количество денег в украинский режим. Американская пресса любит Зеленского намного больше, чем Трампа.И Умеров, скорее, получил какое-то предложение от США, которое Зеленский обсудит с европейцами.У Зеленского своя гадкая, очень опасная повестка, свои козыри в общении с Трампом. Очевидно, что в чем-то видение конфликта Трампом и Зеленским совпадает. Трамп считает, что если Зеленский и пойдет на мир, то на максимально невыгодных для России условиях. Трампа ругают в основном за мягкость в отношении России. Хотя Трамп устроил самую массовую высылку российских дипломатов из США во время своего первого срока.

