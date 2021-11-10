Пентагон поможет Украине обеспечить обороноспособность, сообщила 9 ноября пресс-служба Минобороны Украины

«Возможность новой войны». Из Пентагона призвали снять ограничения на поставку оружия Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Лора Купер и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

«Главное внимание было сосредоточено на выработке совместных решений по укреплению обороноспособности нашего государства путем создания современных оперативных возможностей Вооруженных сил Украины при поддержке безопасности США», — говорится в сообщении.

Ранее Лора Купер призвала страны-союзницы США снять существующие ограничения на поставки Украине летального оружия.

В октябре США предоставили Украине вооружения и другую военную помощь на сумму 60 млн долларов, дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев заявил о «непоколебимой» поддержке США суверенитета Украины.