Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Президент Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
Может быть, проще будет нанести удар высокоточным оружием в уязвимые места, как, например, это происходило во время войны в Южной Осетии в августе 2008 года, что привело к панике у грузин и дезорганизации управления, считает эксперт.
«Для того, чтобы добиться коренного перелома в войне, я бы посоветовал ударить в тех местах и по тем направлениям, которые прекратят эту войну раз и навсегда. И прекратят не так, что мы дадим противнику отползти, потом перегруппироваться, накопить силы и действовать против нас с новой энергией, с новыми возможностями, потому что раненый зверь достаточно опасен», — указал Ходаковский.
Собеседник издания при этом добавил, что Россия не будет бить по генштабу ВСУ, который находится в Киеве, если и будут наноситься удары, то, скорее всего, в те места, где последствия для мирного населения от них будут минимальным.
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