В случае войны между Россией и Украиной Москва точно не будет заинтересована в том, чтобы идти и разрушать все на своем пути. По возможности будет проявлено деликатное отношение к территории и людям, учитывая парадигму о том, что русские и украинцы – один народ, рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Может быть, проще будет нанести удар высокоточным оружием в уязвимые места, как, например, это происходило во время войны в Южной Осетии в августе 2008 года, что привело к панике у грузин и дезорганизации управления, считает эксперт.

«Для того, чтобы добиться коренного перелома в войне, я бы посоветовал ударить в тех местах и по тем направлениям, которые прекратят эту войну раз и навсегда. И прекратят не так, что мы дадим противнику отползти, потом перегруппироваться, накопить силы и действовать против нас с новой энергией, с новыми возможностями, потому что раненый зверь достаточно опасен», — указал Ходаковский.

Собеседник издания при этом добавил, что Россия не будет бить по генштабу ВСУ, который находится в Киеве, если и будут наноситься удары, то, скорее всего, в те места, где последствия для мирного населения от них будут минимальным.

Полностью интервью можно прочитать здесь.