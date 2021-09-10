Депутаты Рады проголосуют за отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, чтобы назначит более «трендового» человека. Такое мнение на днях выразил политолог Вадим Карасев в эфире «Politeka Online»

По его словам, претензии есть ко всем министрам действующего Кабмина, но отставки если и будут, то локальные. Отставки Кабмина и премьера Дениса Шмыгаля не будет, поскольку наступит правительственный кризис.

«Точечные замены будут… Это касается и министра Тарана… Он является представителем советской военной системы, а нужен западный и витринный министр, который был бы в социальных и культурных геополитических трендах», — заявил Карасев.

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Карасев сообщил, что на пост главы Минобороны предлагают Юрия Гусева, который возглавляет концерн «Укроборонпром» и может стать «новым представителем независимой Украины».

О возможной отставке Тарана еще в июле заявил депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк. Это произошло сразу после неожиданной отставки министра внутренних дел страны Арсена Авакова.