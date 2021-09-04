Президент Владимир Зеленский поразил отзывчивых американцев цифрой в 300 млдр. долларов, которые нужны Украине прямо сейчас. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.

Но американцы, как люди, считающие деньги, выделили Зеленскому около 450 млн. долларов, что составляет одну тысячную той суммы, которая необходима, по словам Зеленского, чтобы Украина показала класс в экономике и во всех сферах жизни, указал парламентарий.

«Безусловно, что Зеленский будет пиарить эту встречу внутри Украины, чем он собственно и занимается. Ради этого все и предназначалось. Но я не вижу никаких практических результатов кроме заявлений. Нет никакого нового поворота сюжета», — подчеркнул Затулин.

Собеседник издания добавил, что НАТО и не будет воевать за Украину, а если бы НАТО и Америка были бы всемогущи, то Афганистана бы не было, те люди на Украине, которые не потеряли умение соображать, об этом задумываются.

Полностью интервью можно прочитать здесь.