Американцы намеренно создали ситуацию в Афганистане. Для них это «пять минут позора», а для России, Китая и других стран вокруг Афганистана это проблемы на десятилетия вперёд. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Американцы эти пять минут позора как-то переживут, а что потом с этим будем делать мы, это большой вопрос, подчеркнул эксперт.

«Я не питаю иллюзий, что мощный «Талибан» с автоматами Калашникова победил американцев и так далее, хотя визуально картинка не очень приятная. Меня смущает тот момент, что организация эвакуации была проведена бездарно. Американские войска могли обеспечить безопасность Кабула или, по крайней мере, аэропорта, но они это не сделали, значит, это было сделано намерено», — указал Килинкаров.

Позиция американцев очень циничная, но очень прагматичная, они это делали не раз, начиная с 70-х годов в Иране и оканчивая сегодняшним днём, и будут так действовать и впредь, заключил собеседник издания.

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