Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров 25 августа заявил, что благотворительный концерт Андреа Бочелли в Киеве не был бесплатным. Об этом 25 августа сообщает vesti.ua

«Ганьба!»: концерт оперной звезды в Киеве ко дню независимости кончился скандалом © flickr.com, Avarine Андреа Бочелли. В программе было указано, что концерт бесплатный, однако охрана пускала людей только по пригласительным билетам.

Люди столпились у Мариинского парка, где проходил концерт, с криками «Ганьба!» («Позор!»).

«Он был благотворительным, но это не означает автоматически, что могут пройти все. Он был по приглашениям, а также гостей просили вносить добровольную плату на создание музея Ивана Марчука. Бесплатный, благотворительный не равно свободный для входа», — сказал Никифоров.

Он добавил, что размер благотворительного взноса для посещения концерта мог быть любым. При этом Никифоров заявил, что не знает, сколько денег на организацию концерта направили из госбюджета.