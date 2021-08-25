Накануне в Киеве в рамках празднования Дня независимости Украины состоялся концерт итальянского тенора Андреа Бочелли. В программе было указано, что концерт бесплатный, однако охрана пускала людей только по пригласительным билетам.
Люди столпились у Мариинского парка, где проходил концерт, с криками «Ганьба!» («Позор!»).
«Он был благотворительным, но это не означает автоматически, что могут пройти все. Он был по приглашениям, а также гостей просили вносить добровольную плату на создание музея Ивана Марчука. Бесплатный, благотворительный не равно свободный для входа», — сказал Никифоров.
Он добавил, что размер благотворительного взноса для посещения концерта мог быть любым. При этом Никифоров заявил, что не знает, сколько денег на организацию концерта направили из госбюджета.