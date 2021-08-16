Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что задержала в Херсонской области агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, который является местным жителем и военным пенсионером еще со времен СССР. Об этом 16 августа сообщается на сайте СБУ и прокуратуры

Отмечается, что 64-летний мужчина согласился на сотрудничество со спецслужбами России по идеологическим соображениям. «Зрадища»: Монтян уличила и.о. главы СБУ в страшном © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Он собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона, идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки», — говорится в сообщении.

Полученные сведения он якобы передавал скрытыми каналами связи. В ходе обысков по месту жительства силовики изъяли средства связи, переписку, оружие с патронами и взрывчатку.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,4 млн гривен (около 6 млн рублей).

Украинские спецслужбы регулярно отчитываются о поимке очередных российских «агентов». В конце июля во все той же Херсонской области была раскрыта будто бы целая сеть агентуры, которую курировал из Москвы «кадровый офицер ФСБ РФ». Он якобы завербовал в свои ряды действующего сотрудника СБУ, полицейского, чиновник Госслужбы по ЧС, а также отставной работник областной госадминистрации. При этом какие-либо доказательства СБУ прессе, как правило, не предоставляет.