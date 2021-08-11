Блогерша, известная пользователям как Валя Карнавал, оскорбившаяся на слова певицы Ларисы Долиной, о том, что ей сначала стоит получить музыкальное образование прежде чем объявлять себя звездой, отомстила артистке. Об этом 11 августа написала «Комсомольская правда»

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В последний момент блогерша заявила, что не придет. В этом ее поступке многие усмотрели желание поставить Долину в неловкое положение, оставив самые близкие места к сцене пустыми.

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Конфликт между Долиной и Карнавал произошел в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити», где певица заявила, что тиктокерше нужно сначала получить музыкальное образование, прежде, чем объявлять себя звездой и навязывать всем свой бездарный вокал.

Высказывание артистки было довольно резким, за что на нее обрушились потоки хейта, однако от своей позиции Долина не отказалась.