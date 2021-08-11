Карнавал забронировала сразу шесть билетов у сцены в Московском театре на Таганке, где Долина играла одну из главных ролей в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».
В последний момент блогерша заявила, что не придет. В этом ее поступке многие усмотрели желание поставить Долину в неловкое положение, оставив самые близкие места к сцене пустыми.
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Конфликт между Долиной и Карнавал произошел в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити», где певица заявила, что тиктокерше нужно сначала получить музыкальное образование, прежде, чем объявлять себя звездой и навязывать всем свой бездарный вокал.
Высказывание артистки было довольно резким, за что на нее обрушились потоки хейта, однако от своей позиции Долина не отказалась.