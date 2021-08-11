Украинский актер и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко отстранен от работы со студентами на время проведения расследования. Информацию об этом 11 августа опубликовало «Громадськое радіо»

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«Сколько это будет продолжаться, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях в Facebook», — сказала и.о. ректора Галина Миленькая.

Она пояснила, что в вузе расследования подобного рода пока ни разу не проводили, поэтому специалистов по расследованиям нет. На данный момент в учебном заведении создали рабочую группу, которая 1 сентября должна будет начать с опроса пострадавших.

«Министерство культуры посоветовало студенткам обратиться с официальными заявлениями в университет. Мы не можем встретиться с авторами сообщений, потому что нет их контактов, не знаем, в каких годах они учились. В сообщениях говорится, что девушки обращались с заявлениями в деканат. Мы опросили работников деканата. Они сказали, что ни разу никто из студенток на Талашко за 43 года его работы не жаловался. Желательно, чтобы все девушки предоставили нам свои контакты. Мы готовы также выслушать их анонимно», — уточнила Миленькая.

Она заявила также, что в жалобах потерпевших студенток фигурирует имя еще одного преподавателя вуза.

«Он возмущен по поводу написанного», — подчеркнула и.о. ректора.

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Владимир Талашко — заслуженный артист СССР, народный артист Украины. Он сыграл более 60 ролей в кино, самой известной из которых стал образ старшего лейтенанта Скворцова в ленте «В бой идут одни старики».

Несколько недель назад сразу несколько его студенток, абитуриентов и даже журналистка обвинили именитого артиста в домогательствах и попытках изнасилования. Девушки утверждают, что Талашко заманивал их к себе домой якобы на репетицию, где сначала делал фотосессию в стиле ню, а потом пытался силой вступить с ними в половой контакт.

В Минкульте Украины инициировали расследование в отношении артиста и попросили всех, кто пострадал от действий знаменитого преподавателя, обратиться либо к ним в ведомство, либо в университет.

Сам Талашко свою вину отрицает, по поводу обвинений в свой адрес он заявил: «Такого не было. Не помню, не знаю».