Ведущий Максим Галкин подарил своей супруге, певице Алле Пугачевой, новый автомобиль. Видео, как звезда впервые села за его руль, шоумен выложил в Instagram 4 августа

Галкин показал Пугачеву, сидящую за рулем красной машины, и поинтересовался у нее, хороший ли автомобиль.

«Замечательный, ретро моего возраста, подходит и размер, и цвет, ну спасибо, муженек, спасибо», — ответила 72-летняя исполнительница.

«Но автомобиль чуть моложе…» — парировал 45-летний супруг певицы.

«Люблю молодых!» — отреагировала Пугачева.

«Вот, ребята, на такой автомобиль мы перешли, а что, это сейчас модно, хороший родной советский «Запорожец», ну все, поехали, что, тут уже карбюратор зацвел», — сказал Галкин в конце видео, показывая, что машина — элемент ландшафтного дизайна, а под капотом авто буйно растут подсолнухи. Закончился ролик песней Аллы Пугачевой «Папа купил автомобиль».

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В декабре 2021 года исполнится 10 лет с даты официальной регистрации брака Пугачевой и Галкина. У пары — двойняшки Лиза и Гарри, которые в сентябре пойдут во второй класс. Живет семейство в собственном замке в подмосковной деревне Грязь. Видео о жизни детей и супругов шоумен регулярно выкладывает в сеть, набирая огромное количество просмотров и комментариев.