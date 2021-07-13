По ее словам, этот вопрос изучает стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ.
«У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые бы указывали на необходимость бустерных доз», — подчеркнула эксперт.
Специалист объяснила, что эффективность препаратов со временем уменьшается. Но если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, то он находится под надежной защитой. По ее мнению, странам, которые уже стали использовать бустерные дозы (дополнительные прививки, усиливающие эффект препарата), стоит изменить свою программу вакцинации и поделиться лекарствами с государствами, которые испытывают их дефицит.
«Поэтому мы считаем, что вместо того, чтобы распыляться, нужно сосредоточиться на повышении числа вакцинированных людей», — заключила она.