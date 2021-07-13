Сейчас нет достаточного количества данных о необходимости полностью привитым от COVID-19 пациентам вакцинироваться повторно. Об этом заявила 12 июля эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Анн Линдстранд, соответствующая видеозапись доступна на YouTube

Глава ВОЗ заявил о победе новых штаммов коронавируса над вакцинами © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«У нас нет достаточно систематических свидетельств, которые бы указывали на необходимость бустерных доз», — подчеркнула эксперт.

Специалист объяснила, что эффективность препаратов со временем уменьшается. Но если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, то он находится под надежной защитой. По ее мнению, странам, которые уже стали использовать бустерные дозы (дополнительные прививки, усиливающие эффект препарата), стоит изменить свою программу вакцинации и поделиться лекарствами с государствами, которые испытывают их дефицит.

«Поэтому мы считаем, что вместо того, чтобы распыляться, нужно сосредоточиться на повышении числа вакцинированных людей», — заключила она.