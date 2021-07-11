План действий по членству в НАТО (ПДЧ), который требует президент Украины Владимир Зеленский, задумывался не как преграда для вступления в Альянс, сказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США на Украине Курт Волкер в интервью изданию «Новое время»

ПДЧ должен помогать странам, которые пока не готовы к членству, достичь этой готовности, в частности, подготовку и тренинг военных, программы обменов, годовые национальные планы по приближению армий к стандартам НАТО, пояснил дипломат.

«Все эти условия Украина на сегодня выполнила, поэтому я не думаю, что ПДЧ привнесет некую дополнительную ценность к тому, что Украина уже сделала на пути в НАТО», — сказал Волкер.

«Николаев оккупирован, по улицам маршируют солдаты НАТО» - украинский депутат © кадр из видео Украина.ру

Ранее спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай в ответ на требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить список реформ, необходимых для получения плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), заявил, что никакие реформы не гарантируют Украине вступление в альянс.

Как отмечал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, Зеленский только спустя два года после избрания президентом понял, что обещания Запада принять Украину в НАТО были обманом, после чего украинский президент «пришел в бешенство».

Арестович пояснил, что требования Запада провести реформы на Украине и побороть коррупцию не более чем отговорки, так как в НАТО принимали насквозь коррумпированные Албанию и Болгарию.

Он отметил, что в администрации Зеленского в связи с сложившейся ситуацией намереваются выстроить прагматичные отношения с США и ЕС и «перестать ездить на Запад с протянутой рукой — помогите вступить — перестать обивать порог в НАТО и ЕС».