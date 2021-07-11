ПДЧ должен помогать странам, которые пока не готовы к членству, достичь этой готовности, в частности, подготовку и тренинг военных, программы обменов, годовые национальные планы по приближению армий к стандартам НАТО, пояснил дипломат.
«Все эти условия Украина на сегодня выполнила, поэтому я не думаю, что ПДЧ привнесет некую дополнительную ценность к тому, что Украина уже сделала на пути в НАТО», — сказал Волкер.
По его словам, сейчас ПДЧ в отношении Украины члены НАТО используют как препятствие.
Ранее спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай в ответ на требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить список реформ, необходимых для получения плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), заявил, что никакие реформы не гарантируют Украине вступление в альянс.
Как отмечал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, Зеленский только спустя два года после избрания президентом понял, что обещания Запада принять Украину в НАТО были обманом, после чего украинский президент «пришел в бешенство».
Арестович пояснил, что требования Запада провести реформы на Украине и побороть коррупцию не более чем отговорки, так как в НАТО принимали насквозь коррумпированные Албанию и Болгарию.
Он отметил, что в администрации Зеленского в связи с сложившейся ситуацией намереваются выстроить прагматичные отношения с США и ЕС и «перестать ездить на Запад с протянутой рукой — помогите вступить — перестать обивать порог в НАТО и ЕС».