Празднование Дня Победы. Итоги 9 мая
Празднование Дня Победы. Итоги 9 мая

19:05 09.05.2026 (обновлено: 19:06 09.05.2026)
 
© РИА Новости . Артем Пряхин / Акция "Бессмертный полк" в регионах
Егор Леев
автор издания Украина.ру
В мире отметили День Победы
В городах России прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Во многих городах прошли парады, а также шествия "Бессмертного полка". Президент России Владимир Путин на торжественном приёме по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
"Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков. Память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда", – заявил Путин.
Президент России указал, что людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных, вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народов на суверенитет и самобытность и, конечно, любовь к Отечеству.
"Эти чувства и сегодня являются для нас духовным и нравственным ориентиром. Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне, за то, чтобы будущие поколения твёрдо знали, что любовь к Родине и солидарность народов в борьбе за мир, равенство – это мощная всепобеждающая сила", – подчеркнул Путин.
Он также отметил, что важно жёстко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов.
"На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности", – указал президент России.
Путин напомнил, что в этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
"В этой дате – скорбь по миллионам погибших и напоминание, к каким страшным последствиям способна привести слепая вера в своё превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность. Убеждён, формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы устава Организации Объединённых Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков, а они завещали всем нам беречь и защищать мир", – заявил президент России.
Он предложил тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении с Днём Победы сообщил, что сегодня в столице проживают почти 10 тыс. ветеранов.
"Это участники боёв, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда. Также в городе живут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших бойцов. Каждый из них — наша настоящая гордость и часть живой истории. Помним обо всех и оказываем поддержку на ежедневной основе", – заявил Собянин.
Он указал, что ветеранам помогают социальные работники, которые становятся для них по-настоящему близкими людьми — с ними делятся историями военных лет, рассказывают о семье, показывают старые письма и медали.
В Санкт-Петербурге прошло шествие "Бессмертного полка". В нём приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский вместе с сотнями тысяч петербуржцев.
Состоялись торжественные мероприятия и в других государствах. Так, шествие "Бессмертного полка" в городах Приднестровья собрало 105 тысяч граждан, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
В Молдавии, в Кишинёве, прошёл Марш Победы. Как заявил лидер Партии социалистов Игорь Додон, порядка 30 тыс. человек приняли участие в этом мероприятии, несмотря на запреты и ограничения властей Молдавии.
Масштабные торжественные мероприятия прошли в ряде постсоветских государств. Так, в Киргизии в парке "Евразия" прошли массовые гуляния в честь Дня Победы, а также состоялось шествие "Бессмертного полка". В колонне прошли около 30 тыс. человек. Также шествия и торжественные мероприятия состоялись в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии.
Кроме того, торжественные мероприятия состоялись в Индонезии, Новой Зеландии, Малайзии, Индии, Турции, Израиле, Египте, Сербии, КНДР, Кипре, Южной Осетии и Бангладеш.
В Пекине участниками "Бессмертного полка" стали граждане России и стран СНГ, а также потомки советских и китайских солдат. Они прошли единым строем под звуки песен военных лет. Колонну возглавил российский посол Игорь Моргулов, в руках он нёс портрет отца.
В Сеуле на мероприятии присутствовали как россияне, так и граждане Южной Кореи. Несколько человек пришли в реконструкторской военной форме Советской армии. Колонна с фотографиями погибших родственников, флагами и баннерами торжественно проследовала по улицам города к зданию Центра дружбы и искусства, где начался концерт ко Дню Победы "Жди меня, и я вернусь".
"Бессмертный полк" прошел и по улицам австралийского Сиднея. Сотрудники посольства и генерального консульства России, а также проживающие там соотечественники держали в руках портреты родных.
Торжественные мероприятия прошли и в ряде государств Западной и Центральной Европы, невзирая на то, что в некоторых государствах, например, в Германии, был введён ряд ограничений.
В Берлине почтили память красноармейцев в парке Шёнхольцер-Хайде, несмотря на запрет полиции. Люди пришли с георгиевскими лентами. Кроме того, Люди массово приносили красные гвоздики и другие цветы в Трептов-парк, чтобы почтить память советских воинов. Немецкие полицейские задержали в Трептов-парке в Берлине людей с триколором, георгиевской ленточкой и одного в футболке с надписью "СССР".
Также в Трептов-парк из Киева приехал автобус с украинскими провокаторами. Как сообщил канал RT, полиция отогнала одного из провокаторов подальше от мемориала — толпа встретила это криками "Ура!" и аплодисментами.
В Австрии в центре Вены на площади Марии-Терезии, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк" пришли люди с российскими триколорами и красными знамёнами. На площади звучали военные песни: "Катюша", "Смуглянка" и "Майский вальс" — советская песня о Великой Отечественной войне и освобождении Вены в 1945 году композитора Игоря Лученка и поэта Михаила Ясеня. На трибуне людей приветствовали организаторы акции, хор и музыканты. Люди были с георгиевскими лентами и в военной форме того времени. Шествие "Бессмертного полка" в Вене направилось на площадь Шварценбергплац к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
В Варшаве группа проукраинских провокаторов предприняла попытку сорвать возложение цветов к памятнику на кладбище советских воинов. Провокаторы расставили у памятника русофобские плакаты. Они оскорбляли пришедших возложить цветы и вели себя вызывающе.
В Швейцарии, дипломаты РФ и дружественных стран возложили венки к Братской могиле советских солдат под Базелем. Монумент на кладбище Хернли, где захоронены останки бежавших из немецкого плена советских красноармейцев, - единственный памятник советским воинам, умершим в Швейцарии.
"Официальная церемония прошла гладко, без происшествий... В Хернли собрались не только дипломатические представители: сегодня сюда, на стыке трех стран, стекаются соотечественники, сограждане, россияне. Они приезжают в Хернли с цветами, портретами близких, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны красноармейцам", – рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин.
Церемония возложения цветов к мемориалу советским добровольцам, погибшим в годы гражданской войны в Испании, состоялась на мадридском кладбище Фуэнкарраль.
Примечательно также, что и на Украине люди несли цветы к мемориалам в честь Великой Отечественной войны.
"В Киеве, Харькове и Одессе 9 мая люди несут цветы к Мемориалам Славы. Моё сердце сейчас на Украине — с теми, кто, несмотря на антисоветскую истерию по телевизору, снос памятников, атмосферу страха, давление, угрозы пришёл 9 мая возложить цветы солдатам. Такой поход неизвестно чем может закончиться: могут толкнуть, плюнуть, ударить, кричать в лицо. Такое уже не раз происходило раньше. Люди идут к памятникам, совершая маленький подвиг. Для них важно не дать забыть, остаться собой, не предать родных. Предки шли на смерть ради потомков, и потомки помнят. Забыть — значит предать. Спасибо вам, мои земляки", - написал в своём телеграм-канале бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Он выложил видео с места событий.
О Дне Победы – в статье Павла Волкова "Победа не ушла в прошлое - она растворилась в будущем".
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
