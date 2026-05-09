Instagram* отключил шифрование в личных сообщениях
2026-05-09T19:52
Instagram* отключил шифрование в личных сообщениях

19:52 09.05.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Соцсеть Instagram* официально отключила сквозное шифрование для личных сообщений. Об этом 9 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Как сообщается, теперь сообщения пользователей доступны для прочтения разработчиками платформы, а также появилась возможность передавать их правоохранительным органам по запросу.
В Meta** заявили, что отключение шифрования связано с тем, что функция "имела малую популярность".
Компания не выпускала пресс-релиза, не публиковала записей об отключении функции в блоге о разработке. Лишь в марте 2026 года была изменена страница справки соцсети, где было сказано, что "поддержка зашифрованных сообщений будет прекращена после 8 мая".
ФБР, Интерпол, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью и другие западные силовые структуры выступали против этой функции, заявляя, что она не позволяет выявлять случаи эксплуатации детей и экстремизма на платформе.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Празднование Дня Победы. Итоги 9 мая
*Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической
**Признана в РФ экстремистской и террористической
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
