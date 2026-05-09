https://ukraina.ru/20260509/instagram-otklyuchil-shifrovanie-v-lichnykh-soobscheniyakh-1078790463.html

Instagram* отключил шифрование в личных сообщениях

Instagram* отключил шифрование в личных сообщениях - 09.05.2026 Украина.ру

Instagram* отключил шифрование в личных сообщениях

Соцсеть Instagram* официально отключила сквозное шифрование для личных сообщений. Об этом 9 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-05-09T19:52

2026-05-09T19:52

2026-05-09T19:52

новости

россия

украина

украина.ру

instagram

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/91/1033979186_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_82225fbacb0ef64ec775d8552e8f35ac.jpg

Как сообщается, теперь сообщения пользователей доступны для прочтения разработчиками платформы, а также появилась возможность передавать их правоохранительным органам по запросу.В Meta** заявили, что отключение шифрования связано с тем, что функция "имела малую популярность".Компания не выпускала пресс-релиза, не публиковала записей об отключении функции в блоге о разработке. Лишь в марте 2026 года была изменена страница справки соцсети, где было сказано, что "поддержка зашифрованных сообщений будет прекращена после 8 мая".ФБР, Интерпол, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью и другие западные силовые структуры выступали против этой функции, заявляя, что она не позволяет выявлять случаи эксплуатации детей и экстремизма на платформе.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Празднование Дня Победы. Итоги 9 мая*Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической**Признана в РФ экстремистской и террористическойВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, instagram, фбр