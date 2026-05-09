Instagram* отключил шифрование в личных сообщениях
Соцсеть Instagram* официально отключила сквозное шифрование для личных сообщений. Об этом 9 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-09T19:52
Как сообщается, теперь сообщения пользователей доступны для прочтения разработчиками платформы, а также появилась возможность передавать их правоохранительным органам по запросу.
В Meta** заявили, что отключение шифрования связано с тем, что функция "имела малую популярность".
Компания не выпускала пресс-релиза, не публиковала записей об отключении функции в блоге о разработке. Лишь в марте 2026 года была изменена страница справки соцсети, где было сказано, что "поддержка зашифрованных сообщений будет прекращена после 8 мая".
ФБР, Интерпол, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью и другие западные силовые структуры выступали против этой функции, заявляя, что она не позволяет выявлять случаи эксплуатации детей и экстремизма на платформе.
*Продукт компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической
**Признана в РФ экстремистской и террористической
