На Украине пройдут первые сухопутные учения «Три меча-2021» с участием военных из Литвы, Польши и США. Об этом 5 июля сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook

«Подразнить медведя» и «забыть» оружие. На юге Украины проходят крупнейшие учения НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В ходе учений будут отрабатываться совместные маневры в полевых условиях. В Генштабе ВСУ заявили, что они будут носить «исключительно оборонительный характер».

По мнению военного руководства Украины, учения улучшат сотрудничество между ВСУ и вооруженными силами НАТО. Предполагается, что это также поможет стране реформировать свои вооруженные силы, в частности в направлении подготовки своих военнослужащих по стандартам НАТО.

В конце июня на Украине начались самые масштабные за всю ее историю международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.