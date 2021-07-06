Учения будут проходить с 17 по 30 июля во Львовской области. В них примут участие более 1200 военнослужащих и свыше 200 боевых машин из стран НАТО.
В ходе учений будут отрабатываться совместные маневры в полевых условиях. В Генштабе ВСУ заявили, что они будут носить «исключительно оборонительный характер».
По мнению военного руководства Украины, учения улучшат сотрудничество между ВСУ и вооруженными силами НАТО. Предполагается, что это также поможет стране реформировать свои вооруженные силы, в частности в направлении подготовки своих военнослужащих по стандартам НАТО.
В конце июня на Украине начались самые масштабные за всю ее историю международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.