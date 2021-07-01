Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявлял, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.
Эксперт уточнил, что это будет не война между Россией и Украиной, а ограниченная по формату и масштабу операция, цель и задачи которой — не допустить интервенции, которая приведет к гибели российских граждан, проживающих на Донбассе.
«Если Украина начнет операцию против ДНР/ЛНР, могут пострадать граждане РФ, которые проживают на территории непризнанных республик. Это «красная линия», и очевидно, что Россия не может остаться безучастной к масштабному украинскому наступлению», — подчеркнул Коротченко.
Главная угроза и опасность украинских войск состоит в возможности проведения диверсионно-террористических операций, в том числе против РФ, в том числе с началом боевых действий, заключил собеседник издания.
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