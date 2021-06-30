Российский кинорежиссер Карен Шахназаров прокомментировал «культурную» политику Украины, в частности логику формирования черного списка, куда вносят неугодных в стране артистов из РФ. Свое мнение режиссер высказал в интервью изданию Украина.ру

Тонкие нити культуры: Райхельгауз ответил на вопросы Украина.ру о черном списке и политике Украины © Саша Хазова

«Я, например, давно уже в этом списке нахожусь, меня никто не выводит оттуда, но я, собственно, и не особенно страдаю по этому поводу. Я не знаю, почему так или иначе принимают решение украинские власти, какие у них мотивы, искать логику в их действиях давно уже бессмысленное занятие. Просто потому, что никакой логики у них нет», — сказал Шахназаров.

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В ситуации с российским исполнителем Филиппом Киркоровым, считает режиссер, мог сыграть личный фактор, поэтому артиста сначала признали опасным для Украины, а через пару дней изменили решение на 180 градусов.

«Возможно, они созваниваются с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, я допускаю даже, что у них какие-то приятельские отношения сохранились, что позвонили, сказали, что гастроли у Киркорова где-то, например, в Одессе будут, вот и все», — рассказал Шахназаров.

Полностью интервью с кинорежиссером Кареном Шахназаровым можно прочитать здесь.