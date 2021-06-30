Украинский рэпер ЯрмаК (Александр Ярмак) заявил, что Служба безопасности страны (СБУ) принимает непоследовательные решения, которые «раскалывают народ». Музыкант уверен, что в любой ситуации нужно действовать по закону, «независимо от собственных взглядов», об этом он написал на днях у себя в Facebook

«Большинство моих сторонников знают, что я вырос на музыке Басты, первое мое выступление было у Басты на разогреве и даже с женой я познакомился на концерте Басты. Отбросим эмоции и субъективность, только закон Украины, согласно которому, люди, которые поддерживают оккупацию украинских территорий, не могут получать разрешение на въезд. Что нарушил Василий Вакуленко? Он принимал участие в отборе на лучшую песню о незаконном крымском мосте! И это было уже после первого запрета на въезд в Украину. То есть этот вопрос должен был быть рассмотрен отдельно Службой Безопасности», — написал конкурент Басты.

Ярмак заявил также, что решение СБУ не пускать в страну российского рэпера Моргенштерна, который не был в Крыму, но открыть границу для Вакуленко, не что иное, как проявление двойных стандартов, которые «раскалывают народ».

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Многие поклонники Вакуленко советовали звезде не ездить на Украину, опасаясь за жизнь кумира, так как помимо СБУ концертами рэпера заинтересовался бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко. Он объявил крупное вознаграждение за голову Басты.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.