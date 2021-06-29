До того момента как Украина не провозгласила себя независимым государством, разницы между русскими и украинцами заметно не было. Впоследствии эта разница стала заметной. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Владимир Путин ранее неоднократно называл русских и украинцев «одним» народом. Некоторое время спустя пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия по-прежнему считает украинцев «родственным народом».

Эксперт отметил, что если часть этнических русских, живущих на территории РФ, тоже провозгласят себя независимым государством, то эта разница тоже будет заметна, потому что любой народ возникает только тогда, когда он сам начинает считать себя другим народом.

«Я как минимум до начала 90х годов не видел никакой разницы между русскими и украинцами. Потом она стала постепенно ощущаться. А в районе нулевых и дальше стало понятно, что появились украинцы, их количество увеличиваться, и у них уже существенная разница с русскими», — вспоминает Ищенко.

Политолог добавил, что хотя есть люди, которые уже в любом случае будут считать себя украинцами, и которые уже серьезно отличаются от русских, в большинстве случаев эта ситуация еще обратима.