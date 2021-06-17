Компания «Нафтогаз Украины» подняла цену на газ в июне по месячному тарифу до 11,94 грн (31,85 руб.) за кубометр. Об этом сообщил директор по коммуникациям «Нафтогаза» Максим Билявский, передает «Укррудпром»

«Цена газа в тарифном плане "Месячный" в июне составляет 11,94 грн/куб. м, в то время как клиенты газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» имеют одну из самых выгодных цен на газ — 7,96 грн/куб. м», — заявил Билявский.

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Ранее тарифы на газ резко выросли в связи с автоматическим переводом граждан на годовые тарифы. С мая цена за кубометр газа варьируется от 7,96 до 13,5 гривны (21,4 и 36,2 рубля).