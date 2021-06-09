Оперная певица Мария Максакова, проживающая в Киеве после убийства своего супруга, беглого депутата ГД РФ Дениса Вороненкова, обратилась к своей 13-летней дочери от предыдущих отношений, заявив, что та лишает ее и младшего брата средств к существованию. Произошло это 8 июня в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»

Первый союз Максаковой, правда гражданский, был с бизнесменом Владимиром Тюриным, от него у оперной дивы двое детей, в том числе 13-летняя Людмила.

Позже Максакова официально вышла замуж за депутата Вороненкова, с которым в 2016 году бежала на Украину, так как супруг опасался преследований на родине. Там у пары родился сын, но в 2017-м Вороненкова застрелил неизвестный прямо в центре Киева.

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Кстати, именно с детьми артистка сейчас судится, объект спора — квартира в Москве на Краснопресненской набережной. По словам певицы, 13-летняя дочь ее туда не пускает, так как считает, что мать ей эту жилплощадь подарила.

«Я тебе эту квартиру не дарила, потому что мне она досталась от моего отца! Пусть тебе твой отец хоть что-нибудь подарит. Чем же тебя опаивают? Отец тобой пользуется, чтобы растоптать меня. Во что ты превращаешься? Я считаю деньги, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов на еду и все остальное. Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего! Мне не на что кормить Ваню!» — обратилась Максакова к дочери.

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Девочка настаивает, что отец ничего плохого ей о матери не говорит, а решение исключить Максакову из своей жизни — ее личное. Дочь артистки уточнила также, что такого же мнения придерживается ее брат, папа и бабушка, певица Людмила Максакова, которая оперной диве приходится матерью.