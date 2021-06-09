Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов в эфире одного из своих ток-шоу на днях встал на колени перед оперной певицей Марией Максаковой. Таким образом шоумен решил извиниться за слова предполагаемого убийцы ее мужа

«За стерву ответишь»: молодой муж Максаковой грозился разобраться с Соседовым © peoples.ru Дениса Вороненкова, которого убили в центре Киева в 2017 году, пришла на программу обсудить подробности своей нынешней жизни.

Однако оказалось, что на эфир приглашен и отец предполагаемого наемного убийцы ее мужа — Александр Паршов. Артистка заметалась по студии, пытаясь покинуть съемочную площадку, попутно обвиняя Малахова в обмане.

«Я не буду разговаривать с отцом киллера! Я не могу на него смотреть. Я не готова принимать извинения. Сын этого человека застрелил Дениса. Как вы смеете, Андрей!» — кричала Максакова.

Малахов попытался убедить ее в том, что Паршов пришел извиниться и его просто нужно выслушать, однако, к удивлению певицы и зрителей, в зале мужчина встал на защиту своего сына, фактически заявив, что Максакова с Вороненковым сами виноваты.

«На колени становятся либо перед Господом, либо перед матерью. Просить прощения? За что?! Я хочу сказать, Вороненков должен был закон защищать, а не использовать его для своих корыстных целей», — сказал Паршов.

«Не могу даже сидеть спокойно! Кто хотел моих слез? Вот они!» — разрыдалась в ответ исполнительница.

Тогда на колени перед ней встал Малахов, уверяя, что Паршов «клялся и божился», что хочет публично извиниться перед безутешной вдовой, оставшейся с годовалым ребенком на руках.

«Я хотел, чтобы это был урок родителям, которые не воспитывают своих детей, а потом расплачиваются за таких подонков, которые убивают. Прости меня, правда!» — сказал ведущий Максаковой.

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Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, опасаясь преследования на родине за коррупцию, бежал на Украину вместе с супругой в 2016 году. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева.

Пока дело до сих пор остается нераскрытым, однако спустя короткое время после убийства тогда еще советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что с Вороненковым расправился Павел Паршов.