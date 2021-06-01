Создание Союзного государства России и Белоруссии представляет опасность для Украины, так как страны могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать совместное давление. Об этом 31 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, поделившийся опасениями в интервью с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung

Лукашенко предложил усилить оборону и безопасность Союзного государства © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24 считает украинский лидер.

Он уточнил, что создание настоящего Союзного государства — это также настоящая опасность для Украины.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску следует усилить безопасность и оборону в рамках Союзного государства. По словам белорусского лидера, РФ и Белоруссия своими действиями «и линии нарисуют, за которые никто не должен перейти, и достойно ответят тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно».