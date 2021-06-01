«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», — считает украинский лидер.
Он уточнил, что создание настоящего Союзного государства — это также настоящая опасность для Украины.
В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску следует усилить безопасность и оборону в рамках Союзного государства. По словам белорусского лидера, РФ и Белоруссия своими действиями «и линии нарисуют, за которые никто не должен перейти, и достойно ответят тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно».