В Одессе на улице Новосельского неадекватный мужчина набросился с кулаками на женщину из-за того, что ее собака понюхала коляску с ребенком, сообщил Telegram-канал @xydessa 27 мая

Данный инцидент попал на видео, которые сняли и распространили в социальных сетях очевидцы события.

«Девушка (была — ред.) слегка пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске и понеслась», — рассказали свидетели.

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В течение всего конфликта собака лежала рядом, из-за чего пользователи предположили, что женщина дала ей команду «лежать».

Ранее сообщалось, что в Одесской области полицейского обвинили в жестоком избиении несовершеннолетнего подростка. Сейчас парень находится в больнице с закрытым перелом костей носа. Сотруднику правоохранительных органов грозит лишение свободы на 8 лет.