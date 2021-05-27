Данный инцидент попал на видео, которые сняли и распространили в социальных сетях очевидцы события.
«Девушка (была — ред.) слегка пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске и понеслась», — рассказали свидетели.
На кадрах из видеоролика видно, как женщина объясняет группе мужчин, что ее пес не собирался набрасываться на ребенка, а просто понюхал коляску. Однако ее оправдания не пришлись по душе одному из мужчин, и он начал колотить ее кулаками.
В течение всего конфликта собака лежала рядом, из-за чего пользователи предположили, что женщина дала ей команду «лежать».
Ранее сообщалось, что в Одесской области полицейского обвинили в жестоком избиении несовершеннолетнего подростка. Сейчас парень находится в больнице с закрытым перелом костей носа. Сотруднику правоохранительных органов грозит лишение свободы на 8 лет.