Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления по ситуации в Белоруссии, в котором предложили призвать мировых лидеров признать режим президента республики Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Об этом сообщается на сайте парламента 25 мая

Дмитрий Абзалов: Запрет авиасообщения с Белоруссией ударит и по Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов Проект постановления подготовили депутаты от фракций «Слуга народа», «Голос» и «Европейская солидарность». Он предусматривает обращение к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам стран мира.

Ранее Кабмин Украины запретил полеты над воздушным пространством Белоруссии. Решение принято после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, в котором летел сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, решение о приостановке авиасообщения с Белоруссией в первую очередь касается сферы безопасности. Предполагается, что оно нанесет весомый экономический удар по республике и приведет к увеличению прибыли Украины.