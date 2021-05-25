Президент Украины Владимир Зеленский хочет остаться на второй срок, поэтому, по традиции, заимствованной у своих предшественников, зачищает поле и борется таким образом с конкурентами, сказал в интервью Украина.ру украинский политолог Василь Вакаров

Зеленский под видом деолигархизации прессует депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, хотя обещал посадить экс-президента Украины Петра Порошенко. Также идет прессинг экспертов-политологов, и все это, чтобы сохранить власть, полагает политолог.

«Каждый президент Украины, который хотел остаться на второй срок, проводил именно такую политику. Как только принимается решение о втором сроке, начинается, грубо говоря, закручивание гаек», — сказал Вакаров.

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Киевский эксперт сказал, что будет с ОПЗЖ и Зеленским, если Медведчук уедет, и что, если нет © zagittya.com.ua Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.