Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для проведения встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом накануне сообщило издание «НВ»

По словам министра, встреча состоится, если на ней будут обсуждаться вопросы Крыма и Донбасса. Он отметил, что у Киева и Москвы «серьезные противоположные подходы к этой встрече».

«Но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что в России все решает Владимир Путин, и встречаться нужно с ним. […] Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме», — заверил Кулеба.

Дело Козака. Активность СБУ сыграет против встречи Путина и Зеленского © NEWSONE

Ранее Зеленский объявил о том, что его офис начал контакты для подготовки к встрече с Путиным. Кремль подтвердил эту информацию.

До этого президент Украины обратился к российскому лидеру, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР. Зеленский с лидерами Народных Республик общаться отказался.