По словам министра, встреча состоится, если на ней будут обсуждаться вопросы Крыма и Донбасса. Он отметил, что у Киева и Москвы «серьезные противоположные подходы к этой встрече».
«Но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что в России все решает Владимир Путин, и встречаться нужно с ним. […] Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме», — заверил Кулеба.
Он добавил, что не готов назвать точные сроки, поскольку не работает «ни в секции гороскопов, ни прогнозов погоды».
Ранее Зеленский объявил о том, что его офис начал контакты для подготовки к встрече с Путиным. Кремль подтвердил эту информацию.
До этого президент Украины обратился к российскому лидеру, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР. Зеленский с лидерами Народных Республик общаться отказался.