С 14 мая в Одессе впервые с момента запрета игорного бизнеса в 2009 году легально заработало казино. Об этом 16 мая сообщил Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на Telegram-канал «Одесса как она есть»

На Украине открывают первые легальные казино © Shangri La Kyiv/Facebook азартный бизнес в местном отеле Gagarinn владельцы — ООО «ПРИМУМ» — заплатили в госбюджет 36 миллионов гривен (96,5 млн руб.).

Чуть ранее в Киеве в пятизвездочном отеле InterContinental Kyiv официально начало работу первое легальное казино на Украине. Владелец — компания Биллионаре Казино Компании, которая в апреле первой получила лицензию на открытие наземного казино.

Кроме того, в киевском отеле Fairmont Grand Hotel открылось казино «Шангри Ла». Также сообщилось об открытии казино в львовском отеле Grand Hotel Lviv.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса. За первые недели получения лицензий в госбюджет Украины поступило 72 миллиона гривен (193 млн руб.).