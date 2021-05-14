Сериал 2019 года «Чернобыль» состоит из пяти серий, посвящённых аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию её причин. Местом для съёмок послужила Игналинская АЭС в Литве, создатели сериала также посещали зону отчуждения. Картина получила всеобщее признание критиков и номинирована на множество наград, получив в том числе десять премий «Эмми». Рецензенты похвалили мини-сериал за достоверное изображение советской эпохи 1980-х, режиссуру, игру актёров и саундтрек; недостатками критики посчитали наличие стереотипов о СССР, штампов и вымыслы.
Эксперт отметил, что после его демонстрации президент Владимир Зеленский трем ликвидаторам-водолазам, которые спустились в затопленные подвалы, чтобы спасти станцию от теплового взрыва, присвоил звание Героя Украины, одному — посмертно.
«Я детально телесериал разобрал, этот материал есть в сети с заголовком "Лишь ложью иногда мы правду высказать умеем"», — указал Анисимов.
Удивительно, но Чернобыль в отечественной культуре так и не нашел более-менее талантливого отражения, хотя в чернобыльской трагедии, затронувшей судьбы миллионов, множество высоких, жертвенных, красивых жизненных историй, это касается не только украинцев, белорусов и русских, чьи территории были заражены, но и огромного количества ликвидаторов со всех республик Союза, заключил собеседник издания.
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