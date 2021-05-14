Американский мини-сериал «Чернобыль» представляет собой талантливый по деталям, актерскому составу, воссозданной обстановке и удивительно лживый по содержанию фильм, в котором переврали едва ли не все. Об этом рассказал пишущий на эту тему журналист Василий Анисимов в интервью изданию Украина.ру

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что после его демонстрации президент Владимир Зеленский трем ликвидаторам-водолазам, которые спустились в затопленные подвалы, чтобы спасти станцию от теплового взрыва, присвоил звание Героя Украины, одному — посмертно.

«Я детально телесериал разобрал, этот материал есть в сети с заголовком "Лишь ложью иногда мы правду высказать умеем"», — указал Анисимов.

Удивительно, но Чернобыль в отечественной культуре так и не нашел более-менее талантливого отражения, хотя в чернобыльской трагедии, затронувшей судьбы миллионов, множество высоких, жертвенных, красивых жизненных историй, это касается не только украинцев, белорусов и русских, чьи территории были заражены, но и огромного количества ликвидаторов со всех республик Союза, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.